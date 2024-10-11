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Суд отказался исключать Анатолия Белого из реестра иноагентов

РИА Новости: суд отказался исключать актера Анатолия Белого из числа иноагентов

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Алексей Майшев/РИА Новости

Замоскворецкий суд в Москве отказался исключать актера Анатолия Белого (признан в РФ иностранным агентом) (Вайсмана) из реестра иноагентов. Об этом пишет РИА Новости.

Актер играл в МХТ (Московский художественный театр), снимался в сериалах «Бригада», «Волкодав» и фильмах «О чем еще говорят мужчины», «Универ. 10 лет спустя», «Колл-центр». Кроме того, Белый озвучивал дубляж для реплик именитых голливудских актеров Киану Ривза, Эрика Бана и Венсана Касселя и мультфильм «Князь Владимир».

В качестве доказательства исполнения Белым роли иностранного агента были представлены публикации актера в социальных сетях и его интервью СМИ-иноагентам и нежелательным организациям. Суд сделал вывод, что актер «осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях при проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины» и «находится под иностранным влиянием».

Минюст РФ признал актера Анатолия Белого иностранным агентом 15 декабря 2023 года. Сейчас актер проживает в Израиле.

Ранее актер Анатолий Белый заявил, что не попал в категорию резервистов ЦАХАЛ из-за возраста.

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