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Уехавший из РФ экс-худрук Большого театра стал артистом Национального балета Нидерландов

Хореограф Алексей Ратманский подписал контракт с Национальным балетом Нидерландов

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Илья Питалев/РИА Новости

Руководивший балетной труппой Большого театра хореограф Алексей Ратманский стал приглашенным артистом Национального балета Нидерландов. Об этом сказано на сайте учреждения.

Контракт Ратманского действует с 2024 по 2027 год. За это время, уточнили в пресс-службе, театр выпустит порядка трех постановок Ратманского — не менее одного балета в год. Он также будет участвовать в «художественной политике труппы и развитии хореографических талантов».

«Алексей Ратманский — мастер сочетания классических балетных традиций с современными влияниями. Он создает произведения, которые ощущаются как вневременные, но в то же время новаторские, будь то реконструкция великой классики или новые абстрактные балеты», — заявил директор театра Тед Брандсен.

Заслуженный артист Украины Алексей Ратманский был художественным руководителем балетной труппы Большого театра с 2004 по 2009 год. В феврале 2022 года балетмейстер уехал из Москвы на Украину, где на момент начала СВО находились его родители. Постановка хореографа в Большом театре «Искусство фуги» была отменена «в связи с текущими событиями».

Ранее стало известно, что Большой театр продает билеты на «Щелкунчик» за 50 млн рублей.

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