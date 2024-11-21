Уехавший из РФ экс-худрук Большого театра стал артистом Национального балета Нидерландов

Руководивший балетной труппой Большого театра хореограф Алексей Ратманский стал приглашенным артистом Национального балета Нидерландов. Об этом сказано на сайте учреждения.

Контракт Ратманского действует с 2024 по 2027 год. За это время, уточнили в пресс-службе, театр выпустит порядка трех постановок Ратманского — не менее одного балета в год. Он также будет участвовать в «художественной политике труппы и развитии хореографических талантов».

«Алексей Ратманский — мастер сочетания классических балетных традиций с современными влияниями. Он создает произведения, которые ощущаются как вневременные, но в то же время новаторские, будь то реконструкция великой классики или новые абстрактные балеты», — заявил директор театра Тед Брандсен.

Заслуженный артист Украины Алексей Ратманский был художественным руководителем балетной труппы Большого театра с 2004 по 2009 год. В феврале 2022 года балетмейстер уехал из Москвы на Украину, где на момент начала СВО находились его родители. Постановка хореографа в Большом театре «Искусство фуги» была отменена «в связи с текущими событиями».

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