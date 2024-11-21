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Адвокат Гуфа ответил, сможет ли рэпер выйти из рехаба ради концерта

Адвокат Жорин: Гуфу не запрещено покидать рехаб

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Антон Волков/РИА Новости

Адвокат Алексея Долматова (Гуфа) Сергей Жорин заявил в беседе с NEWS.ru, что рэперу не потребуются дополнительные разрешения для выхода из реабилитационной клиники на концерт.

Жорин напомнил, что артист находится в медицинском учреждении, а не в исправительном, где кто-то мог бы удерживать его. Певец может покинуть рехаб, когда посчитает нужным. Адвокат добавил, что не может говорить о предстоящих выступлениях. По его словам, о новых концертах можно узнать на официальных аккаунтах Долматова и его представителей.

Жорин отметил, что суд запретил Гуфу только посещать место преступления и общаться с потерпевшим и свидетелями.

«Все. Никаких других запретов суд ему не установил. Он может выступать на концертах, гастролировать, заниматься творческой деятельностью или любой другой, не запрещенной законом», — рассказал адвокат.

Долматов попал в реабилитационную клинику после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Артист ударил полицейского по уху.

Ранее Гуф рассказал, когда выйдет из рехаба.

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