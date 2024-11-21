Глюкоза заявила, что оставила «большой шрам на сердце» дочери

Певица Наталья Чистякова-Ионова призналась, что ее старшая дочь Лидия Чистякова (она же — Ray!) ненавидит, когда ее называют «дочерью Глюкозы». Об этом исполнительница сообщила в интервью «Афише Daily».

«У нее на сердце большой шрам из‑за известных родителей. Сейчас она уже спокойнее к этому относится, взрослеет, в следующем году исполнится 18 лет. Я в шоке: где эти годы, у меня дочке 18!» — поделилась артистка.

Глюкоза назвала свою наследницу настоящим музыкантом, которая сама пишет песни и играет на нескольких музыкальных инструментах. Также артистка призналась, что почти не говорит с дочерью о музыке дома, поскольку у них совершенно разное творчество.

«Больше разговариваем о змеях, дома полно террариумов, которые она завела. Я говорю: «Только под замок, пожалуйста», — рассказала она.

Исполнительница замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Пара расписалась в 2006 году, на тот момент Глюкозе было 20 лет, а предпринимателю 33 года. В браке у супругов родились двое детей: сейчас их старшей дочери Лидии 17 лет, а младшей Вере 12 лет.

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