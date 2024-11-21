В Петербурге попрощались с «принцем русского балета»

В Санкт-Петербурге состоялась светская церемония прощания с артистом балета, премьером Мариинского театра Владимиром Шкляровым. Об этом сообщает «Пятый канал».

Гражданская панихида проходила в Белом фойе Мариинского театра. У культурного учреждения образовалась большая очередь из людей, желающих проститься с «принцем русского балета». Родные, близкие и друзья Шклярова принесли цветы к исторической сцене Мариинского театра, где танцовщик много раз выступал.

Похоронят Владимира Шклярова на Смоленском кладбище Петербурга.

Премьера Мариинки не стало 16 ноября в возрасте 39 лет. Причина неизвестна. Экс-балерина Ирина Бартновская утверждала, что артист вышел на балкон подышать воздухом и покурить, но потерял равновесие и сорвался вниз с пятого этажа.

Выпускник Академии им. Вагановой Шкляров служил в Мариинском театре с 2003 года. Был премьером Баварского государственного балета, лауреатом многочисленных конкурсов и театральных премий. Западные СМИ окрестили Шклярова «принцем русского балета».

В репертуаре артиста десятки балетных партий в различных спектаклях, среди которых «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Корсар», «Баядерка» и другие. В нескольких постановках его партнершей была бывшая супруга, первая солистка балета Мариинского театра Мария Ширинкина. У пары двое детей.

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