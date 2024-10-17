Звезда «Служебного романа» ответила на слухи об ухудшении здоровья

Актриса Светлана Немоляева опровергла в беседе с 360.ru слухи о резком ухудшении здоровья.

Немоляева заверила, что хорошо себя чувствует. Она попросила не беспокоиться о ней.

«Тревога давняя — вызывали в театр скорую. У меня начинался приступ, боялись, что я не сыграю спектакль», — поделилась артистка.

Немоляева призналась, что слухи о проблемах со здоровьем напугали ее сына. Мужчине чуть не стало плохо самому.

17 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Светлане Немоляевой вызывали бригаду скорой помощи. По данным издания, 87-летней артистке стало плохо в ее московской квартире, и она сама вызвала врачей. Медики оказали Немоляевой помощь. Согласно предварительной информации, у женщины произошел приступ фибрилляции предсердий — нарушение сердечного ритма.

Советская и российская актриса Светлана Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова «Евгений Онегин». В ее фильмографии более 130 картин, включая знаменитый «Служебный роман», в котором она исполнила роль Ольги Рыжовой.

Она является лауреаткой премий «Золотая маска» и «Звезда театрала». В 2007 году Немоляева удостоилась звания народной артистки России.

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