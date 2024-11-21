Исполнивший роль Бэтмена Паттинсон сыграет в новом фильме Нолана

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон присоединился к актерскому составу нового фильма режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщает Deadline.

В картине также примут участие Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и Лупита Нионго. Премьера фильма состоится 17 июля 2026 года. Детали проекта не раскрываются. Предположительно, съемки могут начаться в начале 2025 года. Роберт Паттинсон уже работал с Ноланом над фильмом «Довод».

В 2022 году Паттинсон сыграл главную роль в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен». В январе 2023-го режиссер подтвердил, что все еще работает над сиквелом картины. По словам Ривза, он пишет сценарий нового фильма вместе с Мэттом Томлином, работавшим над сценарием первого фильма.

Фильмы «Темный рыцарь» и «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана являются одними из самых популярных экранизаций комиксов про одноименного супергероя. Картины удостоились премий «Сатурн», «Империя», Американского института киноискусств, People's Choice Awards.

В марте 2023-го Нолан заработал за фильм «Оппенгеймер» чуть меньше $100 млн. В эту сумму входят гонорар, компенсация расходов, процент от кассовых сборов и бонус за победу на «Оскаре-2024».

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