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Звезда фильма «Любовь и голуби» раскритиковал тарологов и призвал обращаться к богу

Актер Александр Михайлов назвал гадание на картах мутной и непонятной вещью

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Станислав Красильников/РИА Новости

Народный артист России Александр Михайлов в беседе с изданием «Абзац» раскритиковал тарологов.

Михайлов назвал гадание на картах мутной и непонятной вещью. Он считает, что большинство тарологов наживается на критическом моменте в обществе. Артист выступил против гадалок. Он считает, что пусть люди тогда обращаются к богу.

«У нас сегодня непростой момент: готовится третья мировая война. Надеюсь, этого не произойдет. Я против тарологов. У нас есть православная вера, лучше обращаться к господу», — заявил актер.

29 мая стало известно, что Михайлова госпитализировали с повышенной температурой в Чите. Отмечалось, что знаменитость прибыл в Читу на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля. По словам водителя актера, он устал в дороге и приболел. У актера поднялась температура до 39 градусов, было подозрение на пневмонию.

30 мая Александр Михайлов пришел на открытие кинофестиваля в Чите, несмотря на госпитализацию. Он призвал никого не слушать. Артист объяснил, что его болезнь не усугублялась до такой степени, которую ему раздули в СМИ. Актер подчеркнул, что чувствует себя «потрясающе».

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