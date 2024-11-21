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Успенская о самочувствии дочери: «Талантливые люди страдают проблемами с психикой»

Певица Успенская заявила, что рада видеть дочь здоровой и счастливой

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Komsomolskaya Pravda/Picvario/Global Look Press

Певица Любовь Успенская заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее дочь Татьяна Плаксина чувствует себя хорошо.

Успенская опубликовала видео, как дочь играет на фортепиано. Она призналась, что рада видеть дочь здоровой, адекватной и счастливой.

«Видеть девочку, которую я растила, дала ей хорошее образование, для которой я желала самого лучшего, но, к сожалению, талантливые люди зачастую страдают проблемами с психикой», — поделилась артистка.

В начале октября стало известно, что Татьяна Плаксина пропала. Девушку нашли в Израиле, она дистанционно связывалась с журналистами и критиковала мать. Пресс-секретарь Успенской Александр Иваненко утверждал, что Татьяна, давая интервью, была «не совсем в себе». 16 ноября Иванченко сообщил, что Плаксина вернулась домой.

20 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что Успенская указала в обновленном райдере свою дочь Татьяну Плаксину. Издание предполагает, что таким образом певица собирается минимизировать возможность повторного побега дочери. Артистка планирует ездить с Плаксиной на гастроли, а также обязует организаторов оплачивать проживание, билеты и другие расходы на дочь.

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