Сын Агаты Муцениеце остался у Прилучного

Сын Агаты Муцениеце Тимофей категорически не хочет жить с матерью. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Решением суда было принято, что Тимофей останется у матери. По словам защиты бывшего мужа Муцениеце Павла Прилучного, актрисе дали исполнительный лист, который она до сих пор не предъявила. С момента заседания прошел месяц.

Как считают представители Прилучного, это было сделано для того, чтобы не был зафиксирован тот факт, что Тимофей не хочет переезжать от отца к матери. По их словам, после заседания Муцениеце не позвонила и не написала сыну.

Адвокат Агаты Муцениеце подтвердила, что Тимофей не хочет жить с матерью. Защита актрисы заявила, что возвращать исполнительный лист необязательно, так как предписания по нему не могут быть выполнены. Адвокат считает, что единственно верный вариант в этой ситуации — сесть за стол переговоров с психологом и решить вопрос.

На данный момент проводятся судебная психологическая и педагогическая экспертиза для определения места жительства ребенка. Ее предварительные результаты будут представлены в январе 2025 года.

Ранее Муцениеце намекнула, что могла навести порчу на Прилучного.