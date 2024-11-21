Жительница Питера пожаловалась в полицию на магазины, продающие эротическую мангу

Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на издательства и магазины, продающие мангу и комиксы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщину возмутило, что в районе, где «когда-то жил Достоевский», продают и выпускают «откровенно порнографическую литературу», маскирующуюся под детские книги. По ее словам, в мангах «Почему моя сестренка такая милая», «У меня мало друзей», «Без игры нет жизни» можно встретить детскую порнографию, инцест и оскорбление чувств верующих.

Жительница Санкт-Петербурга потребовала проверить издательство и магазины, где продаются указанные комиксы, по двум статьям: изготовление порнографии с несовершеннолетними и оскорбление чувств верующих.

Жительница Северной столицы также раскритиковала мангу «Проза бродячих псов», в которой ей персонаж Федор Достоевский. Женщина охарактеризовала японскую версию русского классика как «крысу».

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