Итальянский композитор о Москве: «чувствую себя здесь как-то по-домашнему»

Итальянский композитор и дирижер Роберто Молинелли признался, что любит Москву и считает ее очень красивым городом. Об этом он рассказал в интервью НСН.

«В вашей столице я чувствую себя как-то по-домашнему. Как бы это избито ни звучало, мне очень нравятся Красная Площадь и Кремль. Здесь особенно красиво в предновогоднее время — ты пронизываешься атмосферой праздника буквально на каждом шагу. Очень завораживающее зрелище», — признался композитор.

По его словам, ему комфортно работать с «Русской филармонией», потому что в коллективе собраны очень талантливые музыканты, которые открыты «к любым музыкальным экспериментам». Молинелли добавил, что планирует вернуться в Москву с проектами «Сан Ремо» и «Майкл Джексон», которые реализует вместе с «Русской филармонией».

21 ноября в московском Доме Музыки оркестр «Русская филармония» при участии Молинелли исполнит программу Queen Best Hits, в субботу, 23 ноября, — выступит в Кремлевском Дворце с «Золотыми хитами рока».

Сын маэстро Эдуарда Артемьева, композитор-эксперименталист Артемий Артемьев до этого рассказал в интервью «Газете.Ru», что раскритиковал американского режиссера Джорджа Лукаса и стал после этого учиться у него.

Ранее композитор Артемьев заявил, что не стремился к международному признанию.