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Композитор Артемьев рассказал, как раскритиковал Джорджа Лукаса и стал учиться у него

Композитор Артемьев: мы сдружились с режиссером Джорджем Лукасом

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Из личного архива Артемия Артемьева

Сын маэстро Эдуарда Артемьева, композитор-эксперименталист Артемий Артемьев рассказал в интервью «Газете.Ru», как раскритиковал американского режиссера Джорджа Лукаса и стал после этого учиться у него.

По словам Артемьева-младшего, после школы он окончил музыкальное училище при Московской консерватории, потом — Институт иностранных языков имени Мориса Тереза. После создания музыки к боевику «Фанат» он уехал учиться в США и поступил на курс Джорджа Лукаса. В первый день занятий мастер спросил студентов, почему и зачем они приехали учиться.

«Я отвечаю: «Если честно, мне ваше кино не нравится. Категорически». Он так опешил, говорит: «Человек, который мне такое говорит, это серьезно, это честно. А почему?» Я отвечаю: «Тематика не нравится. «Звездные войны» — я вообще не понимаю, зачем сняты были. Единственное, что мне нравится и чему я хочу вас научиться, — это монтажу», — вспоминает Артемьев.

Кинематографист спросил, не боится ли Артемьев отчисления.

«Я не растерялся и ответил: «Я вам деньги заплатил, вы же меня приняли и обратно деньги не вернете? Значит, я буду у вас учиться». И мы с ним потом очень хорошо сдружились. В конце, когда все закончилось, мы выпивали с ним вдвоем на пляже в Калифорнии. Сидели, говорили обо всем», — делится композитор.

Лукаса он называет очень интересным человеком и признает, что многому у него научился, однако «Звездные войны» не нравятся композитору до сих пор.

«Мне нравится Антониони, Бертолуччи, Шлёндорф, Висконти. Это мне гораздо ближе, чем американское кино. Хотя Оливера Стоуна я могу посмотреть», — сказал Артемьев.

26 ноября в Московском международном Доме музыки пройдет концерт памяти композитора, классика советской и российской киномузыки Эдуарда Артемьева.

В интервью «Газете.Ru» Артемий Артемьев также рассказал о работе с архивом отца и семейных музыкальных традициях, поделился воспоминаниями о встречах с Микеланджело Антониони, Френсисом Фордом Копполой, объяснил, что общего у книги с партитурой.

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