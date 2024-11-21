53-летняя Марина Федункив впервые стала матерью

Актриса и комикесса Марина Федункив родила в октябре. Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на окружение знаменитости.

«Счастливое событие произошло еще в октябре, сейчас Марина познает все радости нового статуса», — заявили знакомые актрисы.

15 августа издание «СтарХит» сообщило, что Марина Федункив якобы беременна. Издание опубликовало фото со съемочной площадки шоу ТНТ «Первые на деревне», ведущей которого является Федункив. На снимке актриса запечатлена якобы с округлившимся животом.

Сама Федункив заявляла, что не видит смысла даже комментировать подобные слухи. По словам актрисы, она в этой истории «лишний персонаж».

В 2021 году Федункив вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Она познакомилась с ним на дне рождения у своего директора. Актриса рассказывала, что после свадьбы в их отношениях появилось больше нежности и заботы, но глобально ничего не поменялось. По словам знаменитости, Стефано Маджи не любит публичность.

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