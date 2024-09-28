Елена Проклова заявила, что избавляется от стресса с помощью анатомии

Актриса Елена Проклова призналась, что избавляется от стресса с помощью учебного пособия «Анатомия человека». Проклову цитирует aif.ru.

По словам Прокловой, это ее настольная книга, и если бы она не была актрисой, могла бы быть врачом.

«Когда узнаешь, какая уникальная машина наш организм, насколько он совершенный механизм — это вселяет силы и веру в то, что человек может справиться с любыми проблемами. Нас защищает множество систем в теле», — рассказала 71-летняя звезда.

Благодаря книге, к примеру, Проклова осознала, что необходимо пить простую воду, и теперь чувствует себя и выглядит лучше.

«Я пила свежевыжатые соки, квасы, сухое вино, кефир. Но вода отсутствовала в моём рационе! Сегодня я обожаю ее», — говорит она.

Также актриса заявила, что меньше стресса у нее стало благодаря знаниям о биоритмах — теперь Проклова встает с восходом солнца.

Елена Проклова известна по ролям в «Снежной королеве», «Мимино», «Единственной», «Собаке на сене». Добилась успехов Проклова и на телевидении, в течение многих лет оставаясь ведущей программы про нетрадиционные методы лечения «Малахов+».

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