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Марина Федункив о слухах о беременности: «Я в ней явно лишний персонаж»

Актриса Федункив заявила, что не видит смысла комментировать слухи о беременности

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ТНТ

Актриса и юмористка Марина Федункив отшутилась после вопроса о ее возможной беременности. Об этом сообщает kp.ru.

Марина Федункив уточнила, что не видит смысла даже комментировать подобные слухи.

«Послушай, люди там чего-то себе написали, на кого-то сослались, эксклюзивом обозвали. Такая вот своя у них песочница из серии: сам танцую, сам пою, сам билеты продаю. Я в ней явно лишний персонаж», — отметила артистка.

15 августа издание «СтарХит» сообщило, что Марина Федункив якобы беременна. Издание опубликовало фото со съемочной площадки шоу ТНТ «Первые на деревне», ведущей которого является Федункив. На снимке актриса запечатлена якобы с округлившимся животом.

В 2021 году Федункив вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Актриса рассказывала, что после свадьбы в их отношениях появилось больше нежности и заботы, но глобально ничего не поменялось. По словам знаменитости, Стефано Маджи не любит публичность.

Федункив заявляла, что пристальное внимание к ее супругу — единственный минус популярности ее актерской профессии. Актриса уважает желание мужа не посещать светские мероприятия. Саму артистку известность не смущает. Звезда заявила, что обожает свою работу и зрителей.

Ранее Федункив высмеяла Галкина в браке с Пугачевой.

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