Алана Мамаева о порядочности бывшего мужа: «Как же я ошибалась»

Модель и телеведущая Алана Мамаева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что изменила отношение к бывшему мужу, футболисту Павлу Мамаеву.

Поклонница написала, что посмотрела старое интервью Мамаевой с Аленой Жигаловой. В ролике модель была уверена, что экс-супруг поможет ей после развода. Телеведущая призналась, что тогда еще верила в порядочность футболиста.

«Как же я ошибалась, и даже после развода верила в порядочность человека! Но нет», — поделилась модель.

Алана Мамаева получила известность после развода с футболистом в 2021-м. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь.

Меньше чем через год после развода Павел Мамаев вступил в брак с блогершей Надеждой Санько. В 2022 году у них родился первенец — сын Тимофей. 12 мая супруги сообщили, что ждут второго ребенка.

В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Спортсмен должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но сумма была сокращена вдвое. По словам модели, спортсмен выплачивает 11 095 руб. в месяц за алименты.

Ранее Алана Мамаева сообщила, что судится с бывшим мужем за квартиру.