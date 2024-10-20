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Бывшая жена Павла Мамаева судится с футболистом за квартиру в Москве

Модель Алана Мамаева сообщила, что судится с бывшим мужем за квартиру

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@alana_mamaeva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель и телеведущая Алана Мамаева высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что бывший муж, футболист Павел Мамаев, отдал ей квартиру в Москве после развода.

Мамаева уточнила, что до сих пор судится с экс-супругом за совместно нажитую недвижимость.

Алана Мамаева получила известность после развода с футболистом. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь.

Меньше чем через год после развода Павел Мамаев вступил в брак с блогершей Надеждой Санько. В 2022 году у них родился первенец — сын Тимофей. 12 мая супруги сообщили, что ждут второго ребенка.

В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но сумма была сокращена вдвое. По словам модели, спортсмен выплачивает 11 095 руб. в месяц за алименты.

1 сентября 2024 года Мамаев приобрел Надежде Санько лимитированный внедорожник Mercedes-AMG G 63 в специальном исполнении Grand Edition. Автомобиль является подарком супруге за рождение сына.

Ранее Алана Мамаева осудила измену Natan с Лерчек в шоу «Звезды в джунглях».

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