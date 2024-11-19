Бьянка раскрыла подробности состояния после операции: «Родила Чужого»

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей сняли трубку после серьезной операции по удалению аппендикса.

Бьянка рассказала, что процесс вытаскивания трубки был очень болезненным.

«У меня было такое чувство, что я родила. Родила Чужого. Это было больно на самом деле. Никому не советую. Вроде бы операция легкая, а по факту очень больно», — поделилась артистка.

Липницкая похвалила врачей за профессионализм и назвала их чудесными. По словам исполнительницы, медики старались ее успокоить во время процедуры и помогали дышать.

17 ноября Липницкая вызвала скорую помощь, так как у нее случился сильный приступ. По информации Mash, в больнице у певицы обнаружили перитонит — воспаление внутренних органов из-за выброса в брюшную полость содержимого желудка.

18 ноября Бьянка сообщала, что ей уже провели операцию по удалению аппендикса. Артистка призналась, что чувствует себя хорошо. Из-за операции Липницкая оказалась вынуждена отменить все ближайшие мероприятия.

Ранее Бьянке запретили пить алкоголь после удаления аппендикса.