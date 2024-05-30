79-летний народный артист России о госпитализации: «Не слушайте никого!»

Народный артист Советского Союза и России Александр Михайлов пришел на открытие кинофестиваля в Чите, несмотря на госпитализацию. Его слова передает kp.ru.

«Не слушайте никого! Все было, но не в такой степени. Я, оказывается, настолько популярный, когда что-то произойдет», — заявил 79-летний актер.

Михайлов подчеркнул, что чувствует себя «потрясающе».

29 мая стало известно, что Михайлова госпитализировали с повышенной температурой в Чите. Отмечалось, что знаменитость прибыл в Читу на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля. По словам водителя актера, он устал в дороге и приболел. У актера поднялась температура до 39 градусов, было подозрение на пневмонию.

Позднее председатель оргкомитета Забайкальского международного кинофестиваля Виктор Шкулев заявил, что у Михайлова воспаление легких. Однако актер уехал из больницы, несмотря на уговоры врачей остаться. Шкулев отметил, что артист пригрозил медикам, что прыгнет «с балкона в трусах», если его не отпустят на фестиваль.

Ранее ведущий «Суперниндзя» рассказал о том, как попал в телепроект.