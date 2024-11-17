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Бьянка заявила, что Natan «отработал свою функцию»

Певица Бьянка заявила, что отпускает Natan

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что артист Natan пытается спасти свое разбитое сердце.

«Мальчик отработал свою функцию и может быть свободен. Отпускаю», — отметила исполнительница.

31 октября в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!» появилось видео, на котором Natan целуется с Бьянкой, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять».

На том же проекте у певца была связь с блогершей Лерчек (Валерией Чекалиной), которую впоследствии исполнитель подтвердил. Супруга музыканта Анастасия Швецова признавалась, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу.

В ноябре Бьянка сообщила, что запишет с Natan песню про любовь.

7 ноября Алена Жигалова сообщила, что певец Natan подарил Липницкой кольцо в шоу «Звезды в джунглях». Журналистка отметила, что украшения произошел «сыр-бор» в лагере. Участники задавались вопросом, что это за изделие, куда его прятала Бьянка на проекте и куда оно делось потом.

Ранее Ольга Бузова назвала скандал Natan примером того, как не стоит делать.

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