«Наши Вайнштейны»: психиатр о браке 49-летнего Горобца с 18-летней актрисой

Психиатр Василий Шуров прокомментировал предстоящий брак 49-летнего актера Марка Горобца и 18-летней актрисы Александрины Олексюк. Его цитирует NEWS.ru.

Шуров указал на то, что браки с похожей разницей в возрасте в кинематографе не новинка. В пример он привел союзы Сергея Соловьева и Татьяны Друбич, Эмиля Лотяну и Галины Беляевой, Георгия Юнгвальд-Хилькевича и Нодиры Мирзаевой.

«У них была разница 35 лет, и отношения начались, когда Нодира была несовершеннолетней. К сожалению, это наши Харви Вайнштейны, которые пользуются положением», — напомнил он об истории голливудского продюсера, принуждавшего молодых актрис к связи с собой и сейчас отбывающего заключение.

Он попросил не путать влечение к молодым девушкам с педофилией.

«Здесь не влечение к неразумным детям, а скорее давление маэстро на молодую актрису. Как в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Они на курсах уже отбирают девушек с прицелом на свой гарем», — заключил он.

О том, что режиссер фильма «Тур с Иванушками» Марк Горобец сделал предложение руки и сердца начинающей актрисе Александрине Олексюк у озера Рица, стало известно накануне.

Ранее певец Григорий Лепс рассказывал, что планирует жениться на 18-летней Авроре Кибе летом 2025 года.