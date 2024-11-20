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Жена Алибасова рассказала о его отношении к Левкину после ухода из «На-На»

Жена Алибасова Елена: продюсер помогал Левкину после ухода из «На-На»

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Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Жена продюсера Бари Алибасова Елена рассказала о его отношении к Владимиру Левкину после его ухода из группы «На-На». Ее цитируют «Аргументы и факты».

По словам женщины, ей больно читать прессу, в которой написано, что Алибасов бросил Левкина или намеренно проигнорировал прощание с ним.

«Никто не говорит, что Бари много помогал Володе. Например, купил ему квартиру. Просто он этим никогда не хвастал», — отметила она.

Алибасов, продолжила она, часто интересуется жизнью участников «На-На».

«Бари каждого держал в голове. Просил: «Посмотри в интернете, что там у них». Соцсети же никто не отменял. Радовался, что у Володи семья, что концерт готовит...» — добавила супруга продюсера.

Она также рассказала, что Алибасову вызвали скорую после трагедии с Левкиным.

Ранее группа «На-На» рассказала о последних днях Левкина.

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