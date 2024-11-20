Самойлова выступила против чайлдфри: «Хотим поднимать демографию»

Блогерша Оксана Самойлова не исключила, что снова станет матерью, в беседе с журналистами на премии «Звезды хайпа». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Самойлова ответила на вопрос, планирует ли пополнение в семье фразой: «Хотелось бы, чтобы в нашей стране было поменьше чайлдфри». Также она заявила, что крепкие семьи знаменитостей помогают продвигать институт брака и «всю эту семейность» в России.

«Это правильно, полезно для общества, все-таки год семьи, нужно не забывать, мы хотим поднимать демографию страны», — отметила блогерша.

На премию «Звезды хайпа» Самойлова вышла вместе с козой, на которую она надела розовый свитер. Сама блогерша появилась на сцене в «голом» топе из страз и черных брюках.

Джиган подарил Самойловой животное в октябре. Белая коза с коричневыми пятнышками живет в доме вместе с семьей. В конце октября поклонники звездной семьи рассмотрели на козе свитер Fendi, однако Самойлова заверила, что одевает питомца недорого — в обычном маркетплейсе.

Оксана Самойлова и Джиган состоят в браке с 2012 года. Они растят трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида.

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