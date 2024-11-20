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18-летняя невеста Лепса познакомилась с его старшей дочерью: «По возрасту годится в мамы»

«КП»: певец Григорий Лепс познакомил 18-летнюю невесту со старшей дочерью Ингой

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gvleps/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Друзья Григория Лепса рассказали, что молодая невеста певца Аврора Киба уже познакомилась с его 39-летней дочерью Ингой. Об этом сообщает kp.ru.

«Инга не только познакомилась с Авророй, но и сразу нашла с ней общий язык, хотя по возрасту годится ей в мамы», — пояснили в окружении исполнителя.

При этом младшие наследники Лепса все еще не знакомы с возлюбленной отца, на которой он намеревается жениться. Источники kp.ru заявили, что в этом нет «ничего удивительного», поскольку дети поддерживают мать, которая подарила Лепсу «свои лучшие годы».

Певец Григорий Лепс был женат дважды. От первого брака со Светланой Дубинской у него родилась в 1984 году дочь Инга. Второй супругой артиста стала танцовщица Анна Шаплыкова, пара развелась в 2021 году после 20 лет совместной жизни. У бывших супругов трое общих детей: 22-летняя Ева, 17-летняя Николь и 14-летний Иван.

Недавно Григорий Лепс признался, что планирует жениться на 18-летней Авроре Кибе летом 2025 года. Он назвал девушку своей женой еще в сентябре. Исполнитель также выражал уверенность, что Киба родит ему детей.

Ранее стало известно, что 49-летний режиссер «Тура с Иванушками» женится на 18-летней актрисе.

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