Звезда «Счастливы вместе» подала в суд на бывшего мужа, с которым развелась в 2014 году

Звезда ситкома «Счастливы вместе», актриса Наталья Бочкарева подала в суд на бывшего супруга Николая Борисова, с которым развелась 10 лет назад. Об этом сообщает «СтарХит».

Иск зарегистрировал Останкинский районный суд Москвы, а следующее заседание состоится 13 декабря. Согласно картотеке московских судов, Бочкарева намерена взыскать с экс-супруга алименты на двоих детей — сына Ивана и дочь Марию.

Старшему сыну Бочкаревой Ивану в январе 2025 года уже исполнится 18 лет, а Мария станет совершеннолетней только в 2026-м. «СтарХит» не исключает, что актриса инициировала судебное разбирательство, чтобы обязать супруга выплатить алименты за прошедший период. По закону можно добиться выплаты на ребенка за последние три года, если доказать отсутствие финансовой поддержки.

Наталья Бочкарева была замужем за адвокатом Николаем Борисовым с 2007 по 2014 год. Причиной разрыва актриса называла ее профессиональную деятельность — муж не смог смириться с ее постоянными гастролями и репетициями.

В декабре 2022 года стало известно, что Бочкарева беременна от своего возлюбленного по имени Роман. В апреле 2023 года актриса родила от бизнесмена сына, которого назвала Александром.

Ранее возлюбленный Семенович раскрыл, когда женится на певице.