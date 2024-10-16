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«Чушь»: Витас заявил, что его не спасали от слепоты

Певец Витас рассек бровь на спаррингах по муай-тай

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Alexey Vasnetsov/Global Look Press

Певец Витас (Виталий Грачев) в беседе с «Газетой.Ru» эмоционально отреагировал на информацию о перенесенной операции на сетчатке глаз. Артист употребил нецензурное слово и пояснил, что обращался к врачам совсем по другой причине.

«Кто это вам сказал (что российские врачи провели операции на глазах и спасли от слепоты – «Газета.Ru»)? Чушь <…>. Было рассечение брови на спаррингах по муай-тай. Также задели глаз, и была проведена операция. Вот как по-настоящему было», — сказал Витас.

16 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Витас едва не ослеп из-за серьезных проблем со здоровьем. По информации издания, артисту провели несколько операций за последние 2,5 месяца. Telegram-канал писал, что во время лечения Грачев практически ничего не видел, ходил в солнцезащитных очках, а члены семьи помогали ему ходить.

Сейчас, по версии SHOT, певец успешно прошел реабилитацию и «полностью исцелился». Врачи якобы запретили ему использовать световые шоу на выступлениях, — его ближайший концерт состоится в китайском Гуанчжоу в ноябре.

Ранее стало известно, почему Витас не дает концертов в России.

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