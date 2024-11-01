Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России призвали поднять стоимость билетов в кинотеатры

Член совета АВК Исаев: кинотеатры должны поднять цены на билеты до 400 рублей

close
Depositphotos

В российских кинотеатрах необходимо повысить цены на билеты до 400 рублей. Так киноиндустрия сможет «встать с колен» и начать получать нормальную прибыль, заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

«Если мы выйдем на цену билета за 400 рублей, чего индустрия давно заслуживает, то ситуация улучшится. Поход в кино – это культурное мероприятие, оно не должно стоить 100, 200 рублей», — убежден специалист.

До этого сообщалось, что в первую неделю августа средняя цена билета в российские кинотеатры составила 401,8 рубля. Этот показатель стал самым высоким за всю историю официальной статистики. Эксперты предрекают рост стоимости билетов как минимум до 1 тыс. рублей., подчеркивая, что в зрелищных индустриях растет постоянно.

Он напомнил, что в театры люди ходят, покупая билеты за несколько тысяч рублей, и, хотя кино считают искусством на ранг ниже, стоимость билетов можно довести до 400 рублей с сегодняшних 300-350 рублей.

Ранее стало известно, что российские кинотеатры теряют деньги, несмотря на большую долю иностранных фильмов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами