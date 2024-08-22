Ходить в кино стало еще дороже

За прокатную неделю с 1 по 7 августа средняя цена билета в российские кинотеатры составила 401,8 рубля. Это самый высокий показатель за всю историю официальной статистики за исключением аномальных показателей за счет частных показов в период пандемии. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

К середине августа билеты немного подешевели. На текущей неделе сходить в кино можно в среднем за 368,9 рублей. Тем не менее это все еще дороже, чем ранее в этом году. Так, всего месяц назад средняя цена билета в кино составляла 345,8 рубля. В августе 2023-го сходить в кинотеатр можно было всего за 280 рублей.

«Цены определяются в соответствии со спросом, который в зрелищных индустриях растет постоянно. Если билеты в театр стоят по 5 тыс. рублей, то билеты в кино просто обязаны расти и будут расти как минимум до 1 тыс. рублей в среднем за билет», — заявил глава агентства InterMedia Евгений Сафронов.

Российские кинотеатры самостоятельно устанавливают цены на билеты в зависимости от контента, времени показа и формата зала.

В последнее время россияне стали чаще смотреть кино по подписке. Доходы российских онлайн-кинотеатров за полгода выросли на 42%.

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