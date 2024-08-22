Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ходить в кино стало еще дороже

Средняя цена билета в российских кинотеатрах превысила 400 рублей

close
100%
Depositphotos

За прокатную неделю с 1 по 7 августа средняя цена билета в российские кинотеатры составила 401,8 рубля. Это самый высокий показатель за всю историю официальной статистики за исключением аномальных показателей за счет частных показов в период пандемии. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

К середине августа билеты немного подешевели. На текущей неделе сходить в кино можно в среднем за 368,9 рублей. Тем не менее это все еще дороже, чем ранее в этом году. Так, всего месяц назад средняя цена билета в кино составляла 345,8 рубля. В августе 2023-го сходить в кинотеатр можно было всего за 280 рублей.

«Цены определяются в соответствии со спросом, который в зрелищных индустриях растет постоянно. Если билеты в театр стоят по 5 тыс. рублей, то билеты в кино просто обязаны расти и будут расти как минимум до 1 тыс. рублей в среднем за билет», — заявил глава агентства InterMedia Евгений Сафронов.

Российские кинотеатры самостоятельно устанавливают цены на билеты в зависимости от контента, времени показа и формата зала.

В последнее время россияне стали чаще смотреть кино по подписке. Доходы российских онлайн-кинотеатров за полгода выросли на 42%.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на развлечения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами