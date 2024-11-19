«Русская девушка» Джонни Деппа сообщила о помолвке

Модель Юлия Власова, которую СМИ называют «русской девушкой Джонни Деппа», сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что выйдет замуж.

Власова призналась, что в этом году получала предложения руки и сердца дважды. Она заявила, что помолвлена. Модель также заявила, что планирует завести детей в ближайшем будущем.

В октябре Власова подтвердила роман с Джонни Деппом. 28-летняя модель познакомилась с голливудской знаменитостью три года назад на кинофестивале в Карловых Варах — и с того момента пара находится в романтических отношениях. Тогда пара находилась в разлуке, так как девушка отдыхала в Москве. На данный момент она все еще находится в столице России.

Власова сетовала, что Депп пока не познакомился с ее родителями лично. Девушка родилась в городе Полевской Свердловской области, а затем переехала с матерью в Екатеринбург, где окончила школу. Затем модель училась в МГИМО и Западно-Чешском университете в Праге. Сейчас она развивает свой бизнес в индустрии красоты и строит карьеру в модели.

Ранее «русская девушка» Джонни Деппа выложила фото в крошечном бикини.