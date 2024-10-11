«Русская девушка» Джонни Деппа о намерениях актера приехать в Россию: «Было бы интересно»

Модель Юлия Власова, которую СМИ называют «русской девушкой Джонни Деппа», подтвердила Super.ru роман с голливудской знаменитостью.

28-летняя Власова познакомилась с Деппом три года назад на кинофестивале в Карловых Варах — и с того момента пара находится в романтических отношениях. Однако сейчас они в разлуке, поскольку Власова уже несколько недель отдыхает в Москве.

«Что касается поездки в Россию, думаю, ему было бы интересно. Однако лучше уточнить его планы непосредственно у Джонни», — заявила девушка.

Власова посетовала, что избранник пока не познакомился с ее родителями лично. Девушка родилась в городе Полевской Свердловской области, а затем переехала с матерью в Екатеринбург, где окончила школу. Затем модель училась в МГИМО и Западно-Чешском университете в Праге. Сейчас она развивает свой бизнес в индустрии красоты и строит карьеру в модели.

В конце августа Власова публиковала фото с актером Джонни Деппом. Девушка выложила совместные фотографии с ним и намекнула, что между ними только дружба. Хотя на снимке актер обнимал модель.

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