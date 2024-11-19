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Комедия «Любовь и голуби» снова выйдет на больших экранах

Комедия «Любовь и голуби» выйдет в повторный прокат 28 ноября

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«Мосфильм»

Комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби» выйдет в повторный прокат 28 ноября. Об этом «Газете.Ru» в пресс-службе канала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Фильм покажут в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция» в кино». Его выход приурочен к 90-летию со дня рождения Нины Дорошиной, исполнительницы роли Надежды, а также к другим юбилеям создателей картины. В 2024-м к 90-летию со дня рождения Нины Дорошиной, исполнительницы роли Надежды, а также к другим юбилеям создателей картины.

Картина «Любовь и голуби» была создана по пьесе Владимира Гуркина, которая, в свою очередь, основана на реальной истории семьи Кузякиных — соседей драматурга.

Как отмечают в пресс-службе, фильм вышел в 1985 году и до сих пор является одной из самых популярных советских кинокартин. В опросе телеканала «Какие советские фильмы вы бы хотели посмотреть в кино» «Любовь и голуби» назвали 21% респондентов — это был второй по популярности ответ после таких фильмов, как «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит», набравших 22% зрительских голосов каждый.

Также по результатам зрительского голосования картина попадала в топ-5 лучших советских фильмов о любви, самых «женских» отечественных фильмов и самых смешных кинокомедий.

«Любовь и голуби» вышел на экраны через пять лет после мелодрамы «Москва слезам не верит», ставшей триумфатором «Оскара». В отличие от «Москвы…» комедия не получила больших кинонаград, но зато стала поистине народным фильмом. Несмотря на нарочитую театральность постановки (в доме Кузякиных режиссер даже сделал специальный помост, напоминающий сцену), в фильме зрители узнали себя, своих соседей, родных, друзей. Тех, с кем они встречаются каждый день. И это не только благодаря тому, что пьеса основана на реальной истории и описывает вполне бытовую ситуацию, а еще и благодаря невероятному таланту Владимира Меньшова чувствовать и понимать простых людей, о которых и для которых он снимал свое кино», — заявил генерального директора медиахолдинга «Цифровое Телевидение» по направлению «Кино» Иван Кудрявцев.

Ранее режиссер Кустурица заявил, что готов снять фильм про Путина.

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