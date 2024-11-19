Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кинокритик оценил, уместно ли использование нецензурной лексики в кинофильмах

Кинокритик Григорьев: нецензурную лексику иногда можно использовать в фильмах

close
Depositphotos

Нецензурная лексика может использоваться в отдельных эмоциональных сценах кинокартин, такие слова подчеркнут накал и динамику. Об этом Gazeta.SPb рассказал кинокритик Роман Григорьев, комментируя словам режиссера Карена Геворкяна о том, что запретить такую лексику в кино невозможно.

«Зачастую матерные слова несут определенную словарную нагрузку. Тут ничего не поделаешь, это часть языка, нравится это кому-то там или не нравится. Применение всех этих слов должно быть дозировано, и, конечно, просто грязная речь неприемлема в любом случае», — сказал Григорьев.

По его словам, такие слова могут употребляться и в ходе проведения фестивальных или закрытых показов с определенной возрастной категорией, на которых нет детей. При этом эксперт добавил, что в целом в России есть закон, который обязывает цензурировать ленту в прокате.

Депутат Брянской областной думы, общественник Михаил Иванов до этого раскритиковал новую экранизацию романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Ему не понравилась выбранная лексика — по мнению Иванова, герои, живущие в XXI веке, не могут использовать слова вроде «давеча», «полноте» и «семипудовая купчиха». Кроме того, его смутили сцены насилия.

Ранее сообщалось, что россиянам покажут фильм «Тогда. Сейчас. Потом» о разных поколениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами