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Россиянам покажут фильм «Тогда. Сейчас. Потом» о разных поколениях

В России представят новый фильм Роберта Земекиса и Тома Хэнкса

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Кинопрокатная компания «КарроПрокат» анонсировала выход на большие экраны фильма «Тогда. Сейчас. Потом». Его премьера состоится 12 декабря.

Отмечается, что картина стала шестым совместным проектом режиссера Роберта Земекиса и актера Тома Хэнкса. Ее действие разворачивается в доме в Новой Англии. Зрителю покажут несколько историй, отправив в разные эпохи, например, колониальную Америку или времена первых людей.

При этом в центре сюжета находится одна семья, которая только что переехала в этот дом и строит жизнь на новом месте, а все события фильма рассказываются с одного и того же ракурса — гостиной дома, где одно поколение сменяется другим.

Главными героями фильма стали актеры, которых Земекис спустя 30 лет вновь объединил после совместной игры в его ленте «Форрест Гамп». Так, роли в картине исполнили Том Хэнкс и Робин Райт, а также Пол Беттани, Келли Райлли и Мишель Докери. Соавтором сценария стал Эрик Рот.

Фильм «Тогда. Сейчас. Потом» стал экранизацией графического романа «Here» Ричарда Макгуайера. Помимо Земекиса, над ним работала та же команда, которая вела работу над «Форрестом Гампом»

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