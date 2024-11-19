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Малежик рассказал о необычном способе восстановления после инсульта

Певец Малежик признался, что гитара помогла ему восстановиться после инсульта

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Певец и композитор Вячеслав Малежик признался в беседе с mk.ru, что восстанавливался «со страшной силой» после инсульта.

У Малежика была поражена правая сторона тела — рука и нога. Артисту было проблематично разговаривать, так как он частично потерял голос. При этом музыкант не сомневался, что восстановится. У него только возникал вопрос, как быстро он это сделает.

По словам Малежика, во время реабилитации он предложил провести концерт в больнице.

«Когда я спел этот концерт, который я так нахально назвал паралимпийским — там больные сидели с костылями, некоторые приехали на каталках, — я понял, что уже не могу подвести людей. Помните, как у Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Это дало еще больший стимул», — поделился композитор.

Малежик признался, что игра на гитаре ему помогла в восстановлении. Таким образом он развивал мелкую моторику. По словам артиста, его правая рука восстановилась гораздо быстрее, нежели после специальных упражнений, которые ему предлагали врачи.

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