Малежик рассказал о необычном способе восстановления после инсульта

Певец и композитор Вячеслав Малежик признался в беседе с mk.ru, что восстанавливался «со страшной силой» после инсульта.

У Малежика была поражена правая сторона тела — рука и нога. Артисту было проблематично разговаривать, так как он частично потерял голос. При этом музыкант не сомневался, что восстановится. У него только возникал вопрос, как быстро он это сделает.

По словам Малежика, во время реабилитации он предложил провести концерт в больнице.

«Когда я спел этот концерт, который я так нахально назвал паралимпийским — там больные сидели с костылями, некоторые приехали на каталках, — я понял, что уже не могу подвести людей. Помните, как у Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Это дало еще больший стимул», — поделился композитор.

Малежик признался, что игра на гитаре ему помогла в восстановлении. Таким образом он развивал мелкую моторику. По словам артиста, его правая рука восстановилась гораздо быстрее, нежели после специальных упражнений, которые ему предлагали врачи.

Ранее сын Александра Митты опроверг слухи об ухудшении состояния режиссера.