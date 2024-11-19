Звезда «Интернов» Демчог объяснил, почему почти перестал сниматься

Актер Вадим Демчог в интервью «Газете.Ru» признался, что с недавних пор потерял интерес к съемкам в кино и сериалах. По словам артиста, в настоящее время его в профессиональном плане интересуют исключительно темы театра и тренингов.

«Мне неинтересна эта тема [кино и съемки] сейчас. То, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, и тема тренингов захватили меня полностью», — признался он.

При этом Демчог отметил, что продолжает появляться в кадре — в частности, ведет шоу на телеканале «Пятница!»:

«Тем не менее я продолжаю отдавать дань этой части моей профессии: например, веду проект «Выживалити». Недавно мы отсняли второй сезон. Я чувствую себя комфортно в этой роли — «дьявола» с обнаженным любящим сердцем. Все эти хлесткие фразочки вроде «Моя задача — превратить вас в нелюдей» и «Я сила та, что без числа творит добро, всему желая зла», вся эта провокационная интонация — это ответ на запрос современного мира. Вокруг нас бесконечные ситуации, проверяющие нас на прочность. Они прогибают нас и заставляют занять ту или иную сторону. А искушение двойственностью — это, наверное, самое сильное искушение».

61-летний Вадим Демчог наиболее известен по роли доктора Ивана Купитмана в телесериале «Интерны».

Полное интервью с актером читайте здесь.

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