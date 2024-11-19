Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Интернов» Демчог объяснил, почему почти перестал сниматься

Актер «Интернов» Демчог признался, что потерял интерес к съемкам в кино

close
Пресс-служба театра «Арлекиниада»

Актер Вадим Демчог в интервью «Газете.Ru» признался, что с недавних пор потерял интерес к съемкам в кино и сериалах. По словам артиста, в настоящее время его в профессиональном плане интересуют исключительно темы театра и тренингов.

«Мне неинтересна эта тема [кино и съемки] сейчас. То, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, и тема тренингов захватили меня полностью», — признался он.

При этом Демчог отметил, что продолжает появляться в кадре — в частности, ведет шоу на телеканале «Пятница!»:

«Тем не менее я продолжаю отдавать дань этой части моей профессии: например, веду проект «Выживалити». Недавно мы отсняли второй сезон. Я чувствую себя комфортно в этой роли — «дьявола» с обнаженным любящим сердцем. Все эти хлесткие фразочки вроде «Моя задача — превратить вас в нелюдей» и «Я сила та, что без числа творит добро, всему желая зла», вся эта провокационная интонация — это ответ на запрос современного мира. Вокруг нас бесконечные ситуации, проверяющие нас на прочность. Они прогибают нас и заставляют занять ту или иную сторону. А искушение двойственностью — это, наверное, самое сильное искушение».

61-летний Вадим Демчог наиболее известен по роли доктора Ивана Купитмана в телесериале «Интерны».

Полное интервью с актером читайте здесь.

Ранее стало известно, что Николай Басков обматерил фониатра в шоу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами