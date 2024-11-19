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Ольга Орлова возмутилась оскорблениям внешности дочери: «Мозги уже не купишь»

Певица Орлова усомнилась в наличии мозгов у хейтеров после оскорбления ее дочери

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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) усомнилась в умственных способностях хейтеров после оскорблений ее годовалой дочери Анны.

Пользователь написал: «Может, Аня и умная, но красотой бог обделил». Орлова ответила, что никто в ее семье не претендует на звание «первых красавиц». Она намекнула, что сомневается в наличии мозга у хейтера.

«Красоту можно поправить, а вот мозги уже не купишь», — заявила артистка.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами.

В декабре 2021-го Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В октябре 2023 года Орлова призналась, что хочет от своего мужа еще десять детей. Однако артистка сомневается, что это произойдет. 46-летняя певица намекнула, что возраст не позволит ей родить столько малышей.

Ранее Ольга Орлова осталась без багажа в Милане.

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