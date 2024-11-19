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Популярный рэпер раскрыл необычный секрет своей молодости

Певец Usher призвал ради молодости и здоровья кататься на роликах

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Brian Snyder/Reuters

Рэпер Usher раскрыл необычный секрет своей молодости. В беседе с People он рассказал, что в свободное время катается на роликах.

46-летний артист открыл в Лас-Вегасе каток-резиденцию для роликового спорта. Во время открытия он подтвердил, что катание помогло ему сохранить моложавую внешность, юношеское телосложение и энергичный дух.

«Я считаю, что это необходимо молодежи. Все проводят так много времени онлайн. Хотелось бы, чтобы вы вышли покататься, проявляли активность, хорошо проводили время», — сказал он.

Usher назвал катание на роликах формой заботы о себе.

«Это свобода и самовыражение, настоящий язык ритма. Люди должны понимать, насколько это действительно весело», — заключил он.

Накануне Usher стал лицом новой рекламной кампании бренда Skims звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

Ранее отметивший свое 60-летие Кай Метов раскрыл секрет молодости.

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