Чепурченко о конфликте с Седоковой: «Зашла в «хату» очень странно»

Актер Вячеслав Чепурченко заявил в интервью Ляйсан Утяшевой, что у участников шоу «Выжить в Дубае» изначально не задались отношения с певицей Анной Седоковой.

«Она зашла в «хату» очень странно», — отметил артист.

По мнению Чепурченко, в шоу Седокова надеялась на знакомство и дружбу с Джиганом, но ей это не помогло влиться в коллектив. Самого актера смутил вопрос о деньгах. Также его не устраивало, что певица «не горела» процессом.

«Мне категорически не понравились слова, с которых начала Аня: «Деньги? Вы здесь из-за денег?!» И я так подумал: «Ах, вы знаете? Да! Мы здесь из-за денег!» Простите, но денюшка нормальная. «Я здесь, например, из-за опыта, найти себя…» Я про себя думаю: «Да, это клево, конечно. Я тоже хочу себя найти, хотя я вроде найден», — поделился актер.

Чепурченко добавил, что голосовал сам против Седоковой и никого не подговаривал на это. По словам актера, его мнение просто совпало с решением других участников.

«Насколько я понимаю, она обижена. Там же произошла жесть вообще, то, что ей выговорили. Спасибо, что многое из эфира вырезали, потому что это перебор», — рассказал артист.

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