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Анна Семенович сделала неожиданное признание о себе

Певица Семенович назвала себя легендой и посоветовала несогласным пойти вон

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Пресс-служба Анны Семенович

Певица Анна Семенович назвала себя «легендой» и «цунами» в беседе с сайтом mk.ru.

«Кому я не нравлюсь, могут развернуться и пойти вон!» — отметила она.

Семенович объяснила, что приравнивает себя к легендам, поскольку в 2024 году отмечает 20-летие на сцене. Она заявила, что уже 20 лет радует людей своим «творчеством, харизмой и юмором».

Также артистка высказалась о своей грядущей свадьбе с предпринимателем Денисом Шреером. По словам исполнительницы, мероприятие пройдет в 2024 году в присутствии самых близких. Семенович хочет провести торжество на природе, «весело и в кедах».

В июне стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

В сентябре Семенович рассказывала, что пока не получила предложение о свадьбе. Однако она уверена, что возлюбленный попросит ее руки и сердца, как только разберется с разводом. Певица уточнила, что его бракоразводный процесс практически закончился.

Ранее продюсер раскрыл гонорар Седоковой после объявления о разводе.

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