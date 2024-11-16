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Стало известно, кто из российских актеров получает миллионы за день съемок

НТВ: Асмус требует миллион рублей за день съемок, а Нагиев — 5 миллионов рублей

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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стало известно, кто из российских актрис и актеров получает миллионы за день съемок, передает НТВ.

В шоу «Место встречи» рассказали, что актер Милош Бикович получает 420 тысяч рублей в день, гонорар Александра Петрова составляет 700 тысяч рублей. При этом актриса Кристина Асмус требует 1 миллион рублей за день съемок, а Дмитрий Нагиев — 5 миллионов рублей.

По данным авторов передачи, с 2022 года российское кино заработало в прокате 28 млрд рублей, а его зрительская аудитория увеличилась с 40 млн до 91 млн человек.

Накануне был раскрыт гонорар ведущего телешоу «Поле чудес» Леонида Якубовича за новогодние корпоративы. Якубович может провести новогодний корпоратив за 2,2 млн рублей — мероприятие должно пройти по заранее согласованному плану и не включать игру «Поле чудес» ни в каком виде.

Ранее продюсер Сергей Лавров назвал певца Сергея Жукова «главным королем корпоративов» в предстоящие новогодние праздники.

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