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Владимира Левкина похоронили в Москве

Певца Левкина похоронили на Троекуровском кладбище

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина похоронили в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Скончавшегося в возрасте 57 лет певца похоронили на Троекуровском кладбище.

Проститься с артистом пришли близкие и коллеги. На церемонии присутствовали журналист Эрнест Мацкявичюс, певица Юта, заслуженные артисты России Кай Метов, Марина Хлебникова, Денис Майданов, музыкант «Группы 312» Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы «Корни» Александр Бердников, участники группы «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин и другие.

Как сообщил РИА Новости концертный директор Левкина Александр Зыкин, родные еще ждут медицинское заключение о точной причине смерти певца.

17 ноября супруга Левкина сообщила, что артиста не стало. Telegram-канал Mash утверждал, что причиной его ухода мог стать рак лимфатической системы. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад болезнь вернулась.

19 ноября в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве прошла церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Проститься с музыкантом пришли родные, друзья, коллеги и поклонники.

Ранее Юта на прощании с Левкиным рассказала о певце.

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