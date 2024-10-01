Казаки потребовали запретить концерт Арбениной в Омске

Активисты из организации «Совет атаманов казачьего народа» обратились к губернатору Омской области Виталию Хоценко с просьбой запретить концерт певицы Дианы Арбениной в Омске. Об этом говорится на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

Казаки потребовали запретить концерт Арбениной за то, что в 2014 году она дала концерт в Киеве, а после говорила, что не знает, на чьей стороне правда в конфликте на Донбассе.

При этом после начала спецоперации России на Украине Арбенина подтвердила, что остается в стране.

«Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой. И если каким-то любителям заголовков не ясно, что это значит, я расшифрую: все, что происходит сейчас с моей страной, — это огромная трагедия», — говорила она.

Коллектив «Ночные снайперы» основали Диана Арбенина и Светлана Сурганова в 1993 году. В начале нулевых последняя покинула группу, продолжив карьеру с коллективом «Сурганова и оркестр». Арбенина, в свою очередь, продолжила работу над «Ночными снайперами».

5 июля в онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера документального фильма «Арбенина» о творчестве исполнительницы. В нем она, помимо прочего, рассказала, как написала свой хит «31-я весна».

Накануне продюсер Сергей Дворцов заявил, что группа Дианы Арбениной «Ночные снайперы» получает от 3 млн рублей за концерт.

Ранее Арбенина призналась, что не понимает смысл названия «Ночных снайперов».