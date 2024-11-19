«Романтичный человек был»: экс-коллеги по «На-На» пришли на прощание с Левкиным

Экс-коллеги по группе «На-На» пришли на прощание с Владимиром Левкиным. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Вячеслав Жеребкин заявил, что верил в выздоровление музыканта.

«Дочка у него родилась, все стало лучше. Это было очень неожиданно», — признался он.

Владимир Политов добавил, что Левкин действительно держался бодро.

«Лиричный, романтичный человек в душе был. Он очень любил жизнь, он писал стихи. Был очень ранимый человек и глубоко творческий», — сказал он.

В свою очередь, Михаил Игонин напомнил, как важна была для Левкина семья.

«Всегда радовался глаз наблюдать, как они всей семьей вместе 24 на 7, и их эталон, любовь, — пример для многих», — заключил певец.

Владимир Левкин с 2003 года боролся с раком лимфатической системы. С 2013 года у него была ремиссия, ему проводили операцию по пересадке костного мозга. Недавно у артиста произошел внезапный рецидив. Его не стало 17 ноября в возрасте 57 лет.

Певица Юта на прощании с Левкиным также поделилась воспоминаниями об артисте.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о яркой и трагической жизни музыканта.