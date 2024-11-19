Григорий Лепс начал концерт в Казани, не дождавшись зрителей

Певец Григорий Лепс начал концерт в Казани ровно в запланированные 19.00, не дождавшись всех зрителей. Об этом сообщает kp.ru.

Мероприятие проходило в спортивно-концертном комплексе «Татнефть Арена». По информации издания, часть слушателей не успела зайти в концертный зал к началу концерта, поскольку застряла в очереди на досмотр.

Некоторые поклонники возмутились, что Лепс не стал дожидаться всех зрителей. Однако одна из слушательниц в беседе с kp.ru обвинила не успевших на концерт зрителей в непунктуальности. Она заявила, что фанаты должны были подойти на мероприятие пораньше.

Недавно стало известно, что Григорий Лепс повысил цену на свое часовое выступление до 11 млн рублей. Еще в 2023 году артист был готов провести концерт примерно за 8 млн рублей.

Также Life со ссылкой на SHOT раскрыл детали райдера артиста, отметив, что Лепс гастролирует по миру вместе с врачом-фониатром. Он просит, чтобы организаторы выступления организовали в его гримерке отдельную зону для медика, а также подготовили аптечку. Среди других требований певца: три пепельницы, алкоголь (вино и виски), банка меда и прочее.

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