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Жигалова рассказала, как спасла Клаву Коку на «Звездах в джунглях»

Журналистка Жигалова: пронесенная на «Звезды в джунглях» еда спасла Клаву Коку

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Журналистка Алена Жигалова заявила, что тайно пронесенная ею еда на проект «Звезды в джунглях» помогла многим участникам реалити. Ее слова передает VOICE.

По словам Жигаловой, изначально она взяла с собой припасы на случай, если отравится продуктами на проекте. В первый раз журналистка съела гречневую кашу самостоятельно — после того, как испытала недомогание из-за коктейля с кровью на испытании. Все последующие разы Жигалова отдавала еду другим участникам.

«Мини-колбасками был накормлен Саша во время вечеринки, сама я ее почти и не ела. Был еще диетический батончик — им была подкормлена Клава Кока, так как от голода чуть не упала в обморок», — рассказала Жигалова.

В начале октября телеведущий Михаил Галустян подтверждал, что участникам реалити-шоу «Звезды в джунглях» катастрофически не хватает еды на проекте. Он вспоминал, как новенькие пытались провезти еду в лагерь, а потом устраивали «бунт», когда команда проекта забирала припасы.

Михаил Галустян напоминал, что «Звезды в джунглях» — реалити-шоу с жесткими условиями, а участники «прекрасно понимали, куда приехали».

Ранее телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что ревновала Волю к партнершам по кадру.

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