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Галустян вспомнил, как на реалити «Звезды в джунглях» произошел бунт

Комик Михаил Галустян: однажды участники шоу «Звезды в джунглях» устроили бунт

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Пресс-служба ТНТ

Актер, комик и телеведущий Михаил Галустян подтвердил, что участникам реалити-шоу «Звезды в джунглях» катастрофически не хватает еды на проекте. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Но у нас были случаи, когда новенькие пытались провезти еду в лагерь. Думали, что мы ничего не заметим! А мы это видели и находили. Они возмущались, конечно, бунт устроили, порвали микрофоны, сказали, что отказываются сниматься», — вспомнил он.

Галустян уточнил, что таким образом участники нарушили контракт — проносить еду на шоу нельзя. Телеведущий напомнил, что «Звезды в джунглях» — реалити-шоу с жесткими условиями, а участники «прекрасно понимали, куда приехали».

«И проходить испытания или отказываться от них — выбор каждого конкретного участника. Все-таки это не отпуск в пятизвездочном отеле, а реалити-шоу», — подчеркнул Галустян.

В сентябре журналистка Алена Жигалова признавалась, что реалити «Звезды в джунглях» показалось ей в два раза жестче, чем проект «Звезды в Африке». По ее словам, еды на проекте не было вообще. Иногда, вспоминала Жигалова, участники целый день «сидели только на воде».

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