Телеведущая и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева вышла в свет с загадочным длинноволосым поклонником. Об этом сообщает портал «Страсти».

42-летняя Водонаева появилась на публике с новым молодым мужчиной на дне рождения сайта Woman.ru. Для этой вечеринки она выбрала белое шифоновое платье с длинными рукавами и жемчужными пуговицами и атласные перчатки.

Неизвестный мужчина с длинными светлыми волосами держал звезду за руку. От общения с прессой Алена Водонаева отказалась.

Водонаева была замужем дважды. В браке с предпринимателем Алексеем Малакеевым у нее родился сын Богдан. В 2013 году супруги развелись. В 2017 году Водонаева вышла замуж за диджея Алексея Комова, брак с которым распался через два года.

В августе Водонаева призналась, что перестала переживать за свои отношения после двух инсультов. По словам телеведущей, раньше она могла плакать в подушку и переживать из-за неудавшихся романов. Однако, как отметила блогерша, проблемы со здоровьем заставили ее пересмотреть свое отношение к мужчинам.

Накануне она попросила мужчин не присылать ей дикпики.

Ранее Алена Водонаева раскрыла, каких мужчин не любит.