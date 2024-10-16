Алена Водонаева призвала мужчин не слать ей дикпики

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» попросила мужчин перестать отправлять ей дикпики.

Водонаева считает перебором то, что незнакомцы шлют ей фото своих половых органов. Она назвала такое поведение странным и мерзким.

«Я понимаю, когда люди кидают дикпики своим партнерам, когда вы встречаетесь или когда у вас есть какой-то флирт, отношения. Зарождаются пусть даже. Но когда это просто дикпик чужого человека – это ничего кроме омерзения не вызывает. Даже если дикпик прекрасен», — отметила телеведущая (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

В августе Водонаева призналась, что перестала переживать за свои отношения после двух инсультов. По словам телеведущей, раньше она могла плакать в подушку и переживать из-за неудавшихся романов. Однако, как отметила блогерша, проблемы со здоровьем заставили ее пересмотреть свое отношение к мужчинам.

Водонаева уточнила, что теперь ее заботит только благополучие родителей, сына, брата и племянников. Остальное ее не интересует и не тревожит. Знаменитость перенесла микроинсульт в 2021 году. На тот момент ей было 38 лет. Второй инсульт блогерши произошел в 2022 году.

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