Виктория Боня назвала горы своими учителями

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поднимается в горы ради знаний.

Боня заявила, что есть понятие: «горы зовут». Она рассказал, что возвышения дают ей знания и передают силу.

«И когда будет готов ученик, к нему приходит учитель! Для меня горы – это учителя. Мой дух ведет меня в горы! Это мой путь самопознания и развития!» — отметила телеведущая.

По словам Бони, самым интересным «инсайтом», который она получила во время восхождения, стало то, что время – это иллюзия. Боня уверена, что времени не существует, и есть только момент настоящего.

Боня заявила, что человеку некуда спешить, если его ум не цепляется за временные рамки.

«Тогда ты можешь быть сконцентрирован на том, что проживаешь сейчас! Ты не являешься заложником того, что тебе надо куда-то бежать, и тогда тебе принадлежит целая вечность!» — поделилась блогерша.

26 сентября Боня похвасталась, что покорила гору Манаслу высотой 8163 метра. Она опубликовала кадры оттуда. 27 сентября телеведущая опубликовала фото без фильтров, на которой продемонстрировала огрубевшую кожу лица и рук.

Ранее Виктория Дайнеко рассказала, за что уважает Боню.